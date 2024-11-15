Лидер Китая в последний раз встретится с «хромой уткой» из Штатов – Reuters

Reuters сообщает о завтрашней встрече уходящего президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина, которая состоится в столице Перу Лиме на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии