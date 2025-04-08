Минприроды РФ предложило изменить правила охоты на вальдшнепов, бобров и ондатр

В России хотят изменить правила охоты. Инициатором поправок выступило Минприроды РФ. Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, планируется расширить полномочия глав регионов, а именно разрешить им регулировать сроки добычи в зависимости от особенностей региона.
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