Исследование Макгилла: Последняя ледяная зона Арктики может исчезнуть через 20-30 лет. Какие будут последствия?

Исследование, проведенное Университетом Макгилла, показало, что последняя ледяная зона Арктики, расположенная между Гренландией и Канадским арктическим архипелагом, может исчезнуть на 30–40 лет раньше, чем предполагалось ранее, что может произойти в течение десяти лет после освобождения центральной части Северного Ледовитого океана от льда в летний период.