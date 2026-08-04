stroim21
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

stroim21

25 подписчиков

Как строят водяной щит безопасности для нового атомного гиганта

Как строят водяной щит безопасности для нового атомного гиганта

Когда я впервые увидела масштабы работ на площадке третьего энергоблока Ленинградской АЭС-2, меня поразила не столько высота кранов или сложность реакторной установки, сколько внимание к деталям, которые на первый взгляд кажутся второстепенными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии