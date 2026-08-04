Как строят водяной щит безопасности для нового атомного гиганта

Когда я впервые увидела масштабы работ на площадке третьего энергоблока Ленинградской АЭС-2, меня поразила не столько высота кранов или сложность реакторной установки, сколько внимание к деталям, которые на первый взгляд кажутся второстепенными.
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