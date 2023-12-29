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14 новогодних советских мультиков, которые на одном дыхании смотрим мы и наши дети

14 новогодних советских мультиков, которые на одном дыхании смотрим мы и наши дети

С чем у вас ассоциируется Новый год? Мандарины, куранты, серебристый дождик на елке, подарки от Деда Мороза и Снегурочки и, конечно же, новогодние добрые мультфильмы, которые с первых кадров дарят ощущение волшебства и праздника.

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