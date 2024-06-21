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Газета.ру

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Минобороны рассекретило документы к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Минобороны рассекретило документы к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Минобороны России к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года опубликовало рассекреченные материалы о ходе боевых действий в первые дни войны.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Почему  автор не сказал - кто командовал  Западным  фронтом  до Ерёменко?  А  был это Павлов, предатель, на  совести которого сотни тысяч  убитых в  первые  дни войны  и катастрпофический  разгром  РККА  в конце  июня  1ё941  года. Именно он  не отдал приказ  о выводе  гарнизонов в полевые  лагеря, чем немцы  и воспользовались, уничтожая  эти гарнизоны  бомбёжкой. Так  нелепо  погибли почти все  войска в Бресте в первые часы войны, зажатые  в маленьком городе.
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17 час.
Владимир Алтайцев
Какая-то нацистская  мразь мне дизлайк  поставила. Явно  это  либо  Ингершлюха, либо  Гейче
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5 час.

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