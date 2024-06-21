Минобороны рассекретило документы к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Владимир Алтайцев

Почему автор не сказал - кто командовал Западным фронтом до Ерёменко? А был это Павлов, предатель, на совести которого сотни тысяч убитых в первые дни войны и катастрпофический разгром РККА в конце июня 1ё941 года. Именно он не отдал приказ о выводе гарнизонов в полевые лагеря, чем немцы и воспользовались, уничтожая эти гарнизоны бомбёжкой. Так нелепо погибли почти все войска в Бресте в первые часы войны, зажатые в маленьком городе.