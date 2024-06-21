Минобороны России к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года опубликовало рассекреченные материалы о ходе боевых действий в первые дни войны.
Минобороны рассекретило документы к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Почему автор не сказал - кто командовал Западным фронтом до Ерёменко? А был это Павлов, предатель, на совести которого сотни тысяч убитых в первые дни войны и катастрпофический разгром РККА в конце июня 1ё941 года. Именно он не отдал приказ о выводе гарнизонов в полевые лагеря, чем немцы и воспользовались, уничтожая эти гарнизоны бомбёжкой. Так нелепо погибли почти все войска в Бресте в первые часы войны, зажатые в маленьком городе.
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17 час.
Владимир Алтайцев
Какая-то нацистская мразь мне дизлайк поставила. Явно это либо Ингершлюха, либо Гейче
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5 час.
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