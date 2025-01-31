Курс юаня резко упал до 13,6037

Курс юаня резко упал до 13,6037Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 13,6037, теряя 1,73% На одной из сторон всех купюр изображен портрет первого председателя КНР Мао Цзэдуна.