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Проба 2

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15+ светлых зарисовок о том, что лето — это череда мгновений, пропитанных запахом арбуза и счастьем

15+ светлых зарисовок о том, что лето — это череда мгновений, пропитанных запахом арбуза и счастьем

Многие спешат успеть все, что запланировали, пока лето не закончилось. Кто-то пытается провести летние каникулы с пользой, кто-то едет в долгожданный отпуск, а кто-то просто щелкает семечки с бабушками на лавочке у подъезда за душевным разговором.

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