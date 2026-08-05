15+ светлых зарисовок о том, что лето — это череда мгновений, пропитанных запахом арбуза и счастьем

Многие спешат успеть все, что запланировали, пока лето не закончилось. Кто-то пытается провести летние каникулы с пользой, кто-то едет в долгожданный отпуск, а кто-то просто щелкает семечки с бабушками на лавочке у подъезда за душевным разговором.