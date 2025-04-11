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Царьград

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Как избежать слежки на Android: скрытые настройки, которые знают не все

Как избежать слежки на Android: скрытые настройки, которые знают не все

Системные сервисы Google лучше не трогать.Эксперты по кибербезопасности рассказали о том, как защитить себя от сбора данных смартфоном даже в режиме ожидания.

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