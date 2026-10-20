Исследователи Института химической биологии и фундаментальной медицины имени Д.Г. Кнорре СО РАН совместно с сотрудниками Новосибирского государственного университета и Московского физико-технического института выявили уникальный механизм работы белка эндонуклеазы VIII, ключевого фермента современной генной инженерии.
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