Израиль предложил ХАМАС освободить заложников и отказаться от Газы

Нынешний лидер радикального палестинского движения ХАМАС Яхъя Синвар может получить возможность безопасно покинуть сектор Газа, если освободит удерживаемых заложников и откажется от контроля над всем анклавом.
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