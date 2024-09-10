Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Израиль предложил ХАМАС освободить заложников и отказаться от Газы

Израиль предложил ХАМАС освободить заложников и отказаться от Газы

Нынешний лидер радикального палестинского движения ХАМАС Яхъя Синвар может получить возможность безопасно покинуть сектор Газа, если освободит удерживаемых заложников и откажется от контроля над всем анклавом.

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