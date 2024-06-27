ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Почему Россия не вводит санкции

Почему Россия не вводит санкции

ЕС отштамповал уже 14 пакетов санкций. Предыдущие желаемого результата не достигли. Согласно европейское логике требуется продолжать до тех пор, покуда не получится.

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Комментарии
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Артем Казаков
а что,у нас Путин- непогрешим,святой аки ангел божий,или сам бог?Он обычный человек,только  пост занимает соответствующий.Но всего лишь человек со всеми вытекающими.И ошибки допускает,и мотивы у него свои могут быть.В чём проблема? Покажите хоть одного человека  того же уровня,который не косячил в прошлом,или настоящем Таких по определению нет.Так что и нех подвывать и подрываться. Что и как он там нарешал,покажет будущее,если выживем,а пока его политика -ни богу свечка,ни чёрту кочерга.Два года хохлопидоров в пепел не превратили,потому что, видите  ли Путин из однимибратьяминародом считает.Ога ,бля! таких друзей за хер да на кладбище в 24 часа надо,а наш всё про какие-то там мирные переговоры,про международное право и прочую хуйню бакланит.А делов-то всего -отдать приказ и кнопочку нажать,ёпта! Глядишь  меньше всяких козлов миролюбивых будет комменты тут писать и статьи свои пропагандонские  вкладывать
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9 час.
николай ткаченко
Много нацарапал. И не лень. Усидчивый. Таки вас таких только трое. Откуда кукарэкаешь фраерок. Мужики то на СВО.
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1 час.
Артем Казаков
я говорю,а вот ты как раз и кукарекаешь,наверное прям из окопа в перерывах между атаками  строчишь свои высеры,петушок.И не надо за мужиков прятаться.Ты за себя отвечай,а не стрелки переводи.Тоже мне блоть по шерсти,весь такой  отрицалово по фене ботаешь))))))))
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43 мин.

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