ЕС отштамповал уже 14 пакетов санкций. Предыдущие желаемого результата не достигли. Согласно европейское логике требуется продолжать до тех пор, покуда не получится.
Почему Россия не вводит санкции
Комментарии
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Артем Казаков
а что,у нас Путин- непогрешим,святой аки ангел божий,или сам бог?Он обычный человек,только пост занимает соответствующий.Но всего лишь человек со всеми вытекающими.И ошибки допускает,и мотивы у него свои могут быть.В чём проблема? Покажите хоть одного человека того же уровня,который не косячил в прошлом,или настоящем Таких по определению нет.Так что и нех подвывать и подрываться. Что и как он там нарешал,покажет будущее,если выживем,а пока его политика -ни богу свечка,ни чёрту кочерга.Два года хохлопидоров в пепел не превратили,потому что, видите ли Путин из однимибратьяминародом считает.Ога ,бля! таких друзей за хер да на кладбище в 24 часа надо,а наш всё про какие-то там мирные переговоры,про международное право и прочую хуйню бакланит.А делов-то всего -отдать приказ и кнопочку нажать,ёпта! Глядишь меньше всяких козлов миролюбивых будет комменты тут писать и статьи свои пропагандонские вкладывать
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9 час.
николай ткаченко
Много нацарапал. И не лень. Усидчивый. Таки вас таких только трое. Откуда кукарэкаешь фраерок. Мужики то на СВО.
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1 час.
Артем Казаков
я говорю,а вот ты как раз и кукарекаешь,наверное прям из окопа в перерывах между атаками строчишь свои высеры,петушок.И не надо за мужиков прятаться.Ты за себя отвечай,а не стрелки переводи.Тоже мне блоть по шерсти,весь такой отрицалово по фене ботаешь))))))))
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43 мин.
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