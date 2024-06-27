Почему Россия не вводит санкции

Артем Казаков

а что,у нас Путин- непогрешим,святой аки ангел божий,или сам бог?Он обычный человек,только пост занимает соответствующий.Но всего лишь человек со всеми вытекающими.И ошибки допускает,и мотивы у него свои могут быть.В чём проблема? Покажите хоть одного человека того же уровня,который не косячил в прошлом,или настоящем Таких по определению нет.Так что и нех подвывать и подрываться. Что и как он там нарешал,покажет будущее,если выживем,а пока его политика -ни богу свечка,ни чёрту кочерга.Два года хохлопидоров в пепел не превратили,потому что, видите ли Путин из однимибратьяминародом считает.Ога ,бля! таких друзей за хер да на кладбище в 24 часа надо,а наш всё про какие-то там мирные переговоры,про международное право и прочую хуйню бакланит.А делов-то всего -отдать приказ и кнопочку нажать,ёпта! Глядишь меньше всяких козлов миролюбивых будет комменты тут писать и статьи свои пропагандонские вкладывать