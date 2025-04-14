Государственная дума приняла документ, в котором закрепляется понятие "геноцид советского народа в период Великой Отечественной войны".
Россия напомнила Западу про старые и новые долги
Комментарии
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Сергей Догадин
Если по каким то причинам этого не сделали при Сталине, то сейчас тем более ничего мы сделать не сможем.
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12 час.
нБ
наил Булатов
вот поэтому закон-откажут. тогда законно применять силу
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8 час.
Сергей Догадин
К кому силу то применять? Ко всей Европе что ли?
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4 час.
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