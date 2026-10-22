🚉 В Крыму с 26 по 30 октября изменится расписание нескольких электричек Это связано с ремонтными работами, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.
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