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Царьград

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Украинские СМИ: игрок состава U-19 футбольного клуба «Шахтер» скрылся в России

Украинские СМИ: игрок состава U-19 футбольного клуба «Шахтер» скрылся в России

Скандальный побег случился в Бельгии после игры команды с местным «Антверпеном».Александр Распутько, играющий на позиции полузащитника молодежного состава украинского «Шахтера» – донецкого футбольного клуба – не появился на посадке в самолет после игры с бельгийским «Антверпеном», когда команда должна была возвращаться обратно на Украину.

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