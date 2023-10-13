Украинские СМИ: игрок состава U-19 футбольного клуба «Шахтер» скрылся в России

Скандальный побег случился в Бельгии после игры команды с местным «Антверпеном».Александр Распутько, играющий на позиции полузащитника молодежного состава украинского «Шахтера» – донецкого футбольного клуба – не появился на посадке в самолет после игры с бельгийским «Антверпеном», когда команда должна была возвращаться обратно на Украину.