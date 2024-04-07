VY Большого Пса одна из крупнейших звезд Млечного Пути.Когда французский астроном Жером Лаланд впервые наблюдал VY Большого Пса в 1801 году, он описал ее как звезду седьмой величины, каких множество на небосводе.
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