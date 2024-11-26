Межвоенная Болгария: «Игра престолов» отдыхает!

Время между двумя мировыми войнами иногда выделяют в отдельную эпоху — интербеллум. В это время найти на континенте либеральные политические режимы было достаточно сложно: наследием мясорубки Первой мировой войны стало снижение ценности человеческой жизни — слишком многие из участников политического процесса привыкли к тому, что положить несколько полков ради продвижения на пару сотен метров — норма.