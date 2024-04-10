Врач Бережная: весеннее обострение гастрита происходит из-за аллергии

Тошнота, тяжесть и боль в животе — признаки так называемого «весеннего гастрита». Эти симптомы могут быть причиной серьезных заболеваний, сообщила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.
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