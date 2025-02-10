Депутат Белик оценил условия Зеленского по прекращению конфликта на Украине

Он назвал их нереальными Заявления Владимира Зеленского не демонстрируют конкретных шагов Киева к завершению конфликта, рассказал в интервью RT член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик.
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