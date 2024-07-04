«Стране будет не спокойствия,» — астрологический прогноз Тамары Глобы, какие катаклизмы в июле 2024 потрясут россиян

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
&quot;Стране будет не спокойствия&quot; - переведите на русский, пожалуйста. А вся остальная писанина - откровения Капитана Очевидность - возможные природные кактоклизьмы, опасность на отдыхе, у воды, бла-бла-бла, бла-бла-бла... Это любой школьник предугадает.
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