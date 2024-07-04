«Стране будет не спокойствия,» — астрологический прогноз Тамары Глобы, какие катаклизмы в июле 2024 потрясут россиян Юлия СоколоваИюль текущего года обещает стать ключевым периодом не только для России, но и для всего мира.
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