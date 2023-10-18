Губернатор Старовойт: шесть украинских беспилотников сбиты в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что утром 18 октября российские военные сбили над регионом шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины.
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