16-летний мотоциклист пострадал в столкновении с Шевроле в Черемхово

ДТП произошло вечером 22 сентября на улице Первомайская города Черемхово. Предварительно полиция установила, что 21-летний водитель Шевроле поворачивал налево и должен был предоставить преимущество в движении мотоциклу «Зумм PX 250», но не сделал этого.
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