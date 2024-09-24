16-летний мотоциклист пострадал в столкновении с Шевроле в Черемхово

ДТП произошло вечером 22 сентября на улице Первомайская города Черемхово. Предварительно полиция установила, что 21-летний водитель Шевроле поворачивал налево и должен был предоставить преимущество в движении мотоциклу «Зумм PX 250», но не сделал этого.