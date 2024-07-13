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У Ивара Калныньша слова расходятся с делом - на несостыковки указала Раиса Рязанова: "Не позорься!"

У Ивара Калныньша слова расходятся с делом - на несостыковки указала Раиса Рязанова: "Не позорься!"

Народная артистка России Раиса Рязанова резко поставила на место латвийского актёра Ивара Калныньша, у которого слова расходятся с делом.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Какой « великий» актеришко, а кому он нужен в своей стране? Он и запомнился поо «Театру» с Артмане, да в « Зимней вишне». Плюнуть и растереть!
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12 час.

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