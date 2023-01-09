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Названа самая красивая женщина британской королевской семьи

Названа самая красивая женщина британской королевской семьи

Названа самая красивая женщина британской королевской семьиSlide image for gallery: 6991 | Леди Амелия Виндзор снялась в рекламной кампании обувного брендаАмелия ВинздорSlide image for gallery: 6991 | Виндзор ранее принимала участие в показе Dolce & GabbanaSlide image for gallery: 6991 | Амелия ВиндзорSlide image for gallery: 6991 | Амелия ВиндзорАмелия ВинздорАмелия ВинздорАмелия ВинздорЖурнал Tatler присвоил титул самой красивой женщины в британской королевской семье внучке герцога Кентского и двоюродной сестры покойной королевы — 27-летней Амелии Винздор.

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