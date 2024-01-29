Чемпион Игр Васильев: до крайностей в наказании Валиевой не дойдут

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не станет отбирать у российской фигуристки Камилы Валиевой золото Олимпийских игр - 2022, которое она завоевала вместе со сборной России в командном турнире.