Чемпион Игр Васильев: до крайностей в наказании Валиевой не дойдут

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не станет отбирать у российской фигуристки Камилы Валиевой золото Олимпийских игр - 2022, которое она завоевала вместе со сборной России в командном турнире.
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