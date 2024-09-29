«Уралдронзавод» разработал тяжёлый боевой дрон «Бердыш»

На «Уралдронзаводе» разработан тяжёлый боевой дрон «Бердыш», способный атаковать противника при помощи огнемёта и гранатомёта, атакже выполнять минирование территорий, сообщил гендиректор предприятия Владимир Ткачук.
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