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Происшествия

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В Иркутске сотрудники полиции и члены Общественного совета помогли юным жителям Приангарья собраться в школу

В преддверии нового учебного года в рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» стражи правопорядка совместно с представителями Общественного совета приобрели для ребят из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, рюкзаки и необходимый школьный инвентарь.

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