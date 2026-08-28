В Иркутске сотрудники полиции и члены Общественного совета помогли юным жителям Приангарья собраться в школу

В преддверии нового учебного года в рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» стражи правопорядка совместно с представителями Общественного совета приобрели для ребят из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, рюкзаки и необходимый школьный инвентарь.
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