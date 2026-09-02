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«СОГАЗ» оценит инициативы бизнеса по укреплению здоровья сотрудников

«СОГАЗ» оценит инициативы бизнеса по укреплению здоровья сотрудников

Группа «СОГАЗ» продолжает прием заявок на премию «Устойчивое здоровье — 2026», которая в этом году пройдет в третий раз.

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