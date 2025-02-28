Русская весна
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Русская весна

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Иностранцы, владевшие почти 10 млн SIM-карт, предпочли остаться в тени

Иностранцы, владевшие почти 10 млн SIM-карт, предпочли остаться в тени

В рамках мониторинга с использованием Системы контроля состояния идентификационных модулей (КСИМ) операторы связи с мая по конец декабря 2024 года верифицировали сведения о 22,4 млн номерах, которыми пользовались 11,2 млн иностранцев, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роскомнадзор.

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