Иностранцы, владевшие почти 10 млн SIM-карт, предпочли остаться в тени

В рамках мониторинга с использованием Системы контроля состояния идентификационных модулей (КСИМ) операторы связи с мая по конец декабря 2024 года верифицировали сведения о 22,4 млн номерах, которыми пользовались 11,2 млн иностранцев, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роскомнадзор.