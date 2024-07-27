Лавров: слова Трампа о выделении 500 млрд Украине – подход бизнесмена

REUTERS/Marco Bello Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о том, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп готов выделить Украине 500 млрд долларов на условиях ленд-лиза.
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