РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Глага
    Ещё одна тварь нарисовалась .Сделали, что смог...
  • Владимир Акулов
    Адвокаты  миллионера  заявят  : полицейский  сам  своим  агрессивным  лицом  ударил  мирный  кулак  миллионера...  И....Сын миллионера из...
  • Ирина Некрасова
    Эти обещания Бажаева  столь же пафосны, сколь и лживы! Благородных и честных среди долларовых миллионеров, да еще южн...Сын миллионера из...

Лавров: слова Трампа о выделении 500 млрд Украине – подход бизнесмена

Лавров: слова Трампа о выделении 500 млрд Украине – подход бизнесмена

REUTERS/Marco Bello Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о том, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп готов выделить Украине 500 млрд долларов на условиях ленд-лиза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Кто их возвращать будит,Путин? Имея 35 триллионов долга эти недоумки янки думают,что могут спонсировать мир?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх