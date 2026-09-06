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Царьград

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Трамп показал новую форму для космических войск США в соцсети

Трамп показал новую форму для космических войск США в соцсети

Дональд Трамп представил образцы формы для американских космических войск. В соцсети Truth Social он показал китель и сапоги, вдохновленные "Звездным десантом", и отметил символику, напоминающую "Звездный флот" и "Звездные войны".

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