Трамп показал новую форму для космических войск США в соцсети

Дональд Трамп представил образцы формы для американских космических войск. В соцсети Truth Social он показал китель и сапоги, вдохновленные "Звездным десантом", и отметил символику, напоминающую "Звездный флот" и "Звездные войны".
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