Борис Джонсон обиделся на Карлсона за интервью с Путиным и назвал его «безмозглым предателем журналистики»

Natalija Osminina

Да Борька то как раз в своем уме. Клан, представителем которого он был, затеял брексит, зная, что Трамп решил валить Европу (жрать же что-то надо США, пришлось подбираться к НЗ, отложенному на черные времена). Значит, логика проста: выйти из ЕС, помогать Трампу деиндустриализировать ЕС до момента его распада, а потом подставить свои загребущие ручонки - и заменить слабый Брюссель -на Лондон)) Кормить всю эту ораву нищебродов предполагалось ресурсами Украины. Весьма мудро. Но увы, 4 года каденции Трампа, во время которых шла подготовка к осуществлению этого проекта -формирование союза Литвы, Польши и Украины в Люблинский треугольник, "неформального союза" с Эрдоганом, закончились приходом на трон Байдена, который заявил свои права на Украину. В итоге Байденовские США, как считает Лондон, проиграли на Украине и пришло время снова её делить. Но теперь права на ВСЮ Украину заявил Путин. И стал Путин кровным врагом Бориски. Ибо без Украины выкормить своих сателлитов Лондон может только за счет Шотландских нефти и газа. А это только Западная Европа из числа Франции, Германии и прилежащей к ним мелочевки. Вот и бесится, скотиняка. Каждый день придумывает планы, как насолить Путину)))