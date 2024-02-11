Бывший премьер-министр Великобритании просто не смог пройти мимо разговора, в котором упоминается он сам.
Борис Джонсон обиделся на Карлсона за интервью с Путиным и назвал его «безмозглым предателем журналистики»
Комментарии
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Стефания Новак
Ты сам бездарь и тебе далеко до Карлсона, он профессионал в отличие от тебе Борька!
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10 час.
Natalija Osminina
Да Борька то как раз в своем уме. Клан, представителем которого он был, затеял брексит, зная, что Трамп решил валить Европу (жрать же что-то надо США, пришлось подбираться к НЗ, отложенному на черные времена). Значит, логика проста: выйти из ЕС, помогать Трампу деиндустриализировать ЕС до момента его распада, а потом подставить свои загребущие ручонки - и заменить слабый Брюссель -на Лондон)) Кормить всю эту ораву нищебродов предполагалось ресурсами Украины. Весьма мудро. Но увы, 4 года каденции Трампа, во время которых шла подготовка к осуществлению этого проекта -формирование союза Литвы, Польши и Украины в Люблинский треугольник, "неформального союза" с Эрдоганом, закончились приходом на трон Байдена, который заявил свои права на Украину. В итоге Байденовские США, как считает Лондон, проиграли на Украине и пришло время снова её делить. Но теперь права на ВСЮ Украину заявил Путин. И стал Путин кровным врагом Бориски. Ибо без Украины выкормить своих сателлитов Лондон может только за счет Шотландских нефти и газа. А это только Западная Европа из числа Франции, Германии и прилежащей к ним мелочевки. Вот и бесится, скотиняка. Каждый день придумывает планы, как насолить Путину)))
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8 час.
Валентин Щербаков
Скорее всего это ты, борис джонсон, лжиавя, трусливая, безмозглая наглоскунская сволочь, подонок, извращенец и тварь...
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7 час.
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