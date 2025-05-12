Президент Абхазии назвал атаки БПЛА на Россию государственным терроризмом

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Атаки украинских беспилотников на территорию России в канун Дня Победы являются проявлением государственного терроризма и попыткой стереть память о подвиге советского народа, заявил в интервью РИА Новости президент Абхазии Бадра Гунба.
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