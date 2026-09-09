В Новороссийске объявлен траур по погибшим при атаке БПЛА ВСУ

В Новороссийске объявлен траур по жертвам массированной атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
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