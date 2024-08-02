Захарова ответила на слова Макрона о «лице Франции»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о церемонии открытия Олимпиады, передает Lenta.
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