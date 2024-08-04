Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolia Vovchenko
    Как интересно вы излагаете и всё бы ничего,но вы повторяете чужие слова за"кем то"подоляки, монтяны...
  • Харченко Александр
    Забрать его назад, пускай досиживает,а потом коленкой под зад, и адьюВраги народа и пр...
  • Анатолий Савочкин
    народ, будем защищать сами себя...Зарплата для мигр...

Илья Яшин хочет вернуться

Илья Яшин хочет вернуться

Гений про злодейства Илья Яшин уже обратно просится. Я так и знала! Дымок отечества - он такой, сами понимаете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Марина
в каком месте он ПАТРИОТ????? Развейте свою мысль, поведайте нам о деятельности этого с позволения сказать &quot;патриота&quot;!!!! И еще! Не изменял СОВЕТСКОЙ присяге? Простите, вы, наверное, не в курсе, но СССР не существует уже более 30 лет! Как мог он СЛУЖИТЬ РОссии, не изменив присяге СССР? Он не принимал присягу РФ? А если он ПРИНЯЛ присягу РФ, то КАК он мог не изменить присяге не существующего государства?)))))
Ответить
7 час.
Надежда
Что, яшкин, в русской тюрьме лучше, чем на скудном довольствии госдепа?)🤔
Ответить
6 час.
Александр Попов
Такое ГАВНЕЦО нужно только в ЕВРОЖОПЕ и ШТАТОЗАДНИЦЕ.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх