Илья Яшин хочет вернуться

Марина

в каком месте он ПАТРИОТ????? Развейте свою мысль, поведайте нам о деятельности этого с позволения сказать "патриота"!!!! И еще! Не изменял СОВЕТСКОЙ присяге? Простите, вы, наверное, не в курсе, но СССР не существует уже более 30 лет! Как мог он СЛУЖИТЬ РОссии, не изменив присяге СССР? Он не принимал присягу РФ? А если он ПРИНЯЛ присягу РФ, то КАК он мог не изменить присяге не существующего государства?)))))