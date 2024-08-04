Гений про злодейства Илья Яшин уже обратно просится. Я так и знала! Дымок отечества - он такой, сами понимаете.
Илья Яшин хочет вернуться
Комментарии
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Марина
в каком месте он ПАТРИОТ????? Развейте свою мысль, поведайте нам о деятельности этого с позволения сказать "патриота"!!!! И еще! Не изменял СОВЕТСКОЙ присяге? Простите, вы, наверное, не в курсе, но СССР не существует уже более 30 лет! Как мог он СЛУЖИТЬ РОссии, не изменив присяге СССР? Он не принимал присягу РФ? А если он ПРИНЯЛ присягу РФ, то КАК он мог не изменить присяге не существующего государства?)))))
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7 час.
Надежда
Что, яшкин, в русской тюрьме лучше, чем на скудном довольствии госдепа?)🤔
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6 час.
Александр Попов
Такое ГАВНЕЦО нужно только в ЕВРОЖОПЕ и ШТАТОЗАДНИЦЕ.
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3 час.
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