Русская весна
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Русская весна

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В ЕС скептически относятся к идее миротворцев на Украине, — источники

В ЕС скептически относятся к идее миротворцев на Украине, — источники

Дипломаты Евросоюза скептически относятся к идее миротворцев на Украине, узнало Радио Свобода*. Изданию сообщили, что в случае отказа США участвовать в подобной миссии, убедить население Европы отправить своих военных в Украину «будет очень сложно».

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Комментарии
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Eduard
Запад переживает,что Россия всю Украину вернет вот и пытаются наемников подослать!
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18 час.
Eduard
Украина страна,где был сбит самолет с гражданами Европы и Малайзии
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18 час.
Eduard
Те кто пытается отправлять на Украину сами лично туда не поедут!
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18 час.

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