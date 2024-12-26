В ЕС скептически относятся к идее миротворцев на Украине, — источники

Дипломаты Евросоюза скептически относятся к идее миротворцев на Украине, узнало Радио Свобода*. Изданию сообщили, что в случае отказа США участвовать в подобной миссии, убедить население Европы отправить своих военных в Украину «будет очень сложно».
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