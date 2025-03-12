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Петербургский дневник

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Россиянам объяснили, является ли страховым случаем попадание беспилотника

Россиянам объяснили, является ли страховым случаем попадание беспилотника

Об этом высказался экономист Александр Цыганов В каких случаях попадание дрона является страховым случаем, радио Sputnik рассказал заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.

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