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ФСБ предотвратила рассылку бомб участникам СВО под видом парфюма

ФСБ предотвратила рассылку бомб участникам СВО под видом парфюма

ФСБ предотвратила серию терактов через почтовые посылки с подарочными парфюмерными наборами, в которых были заложены взрывные устройства.

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Комментарии
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АЕ
Анна Егорова
Выявить подопечного укронациков и уничтожить &quot;при попытке к бегству&quot;. Представляете, сколько людей могли погибнуть из-за этой гниды! А ребятам из ФСБ огромный респект! 👍
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