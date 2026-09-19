Физики расширили поиск микроскопических чёрных дыр в данных коллайдера

Физики Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UCSB) в рамках эксперимента CMS на Большом адронном коллайдере (БАК) опубликовали новые результаты поиска так называемых квантовых чёрных дыр.
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