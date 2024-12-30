В России хотят запретить продажу детям пиротехники на маркетплейсах

Запрет на продажу пиротехнических изделий несовершеннолетним на маркетплейсах и в отделения «Почты России» предлагает ввести в России МЧС РФ с другими ведомствами, 30 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.
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