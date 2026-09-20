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Царьград

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ЦИК: Очереди на 10 избирательных участках Москвы 20 сентября

ЦИК: Очереди на 10 избирательных участках Москвы 20 сентября

К концу последнего дня голосования на выборах в Госдуму в Москве образовались очереди на 10 из 1444 участков.

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