ЦИК: Очереди на 10 избирательных участках Москвы 20 сентября

К концу последнего дня голосования на выборах в Госдуму в Москве образовались очереди на 10 из 1444 участков.
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