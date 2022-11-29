Пассажир ударил ножом водителя автобуса в Саратове: видео с места

В Саратове пассажир напал на водителя одного из автобусов.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Пассажир ударил ножом водителя автобуса в Саратове Пассажир напал на водителя с ножом в салоне автобуса маршрута №6 в Саратове, сообщает МКУ «Транспортное управление».