НТВ

1 509 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Зачем этих животных в Россию пускают. Гнать их всех нах.й!!!Стали известны по...
  • Поля Русс
    Почему Киев ещё жив???Почему Харьков и Одесса ещё живы?Почему?СК зафиксировал б...
  • Сергей Бессонов
    Каких только городских дурачков, фриков и откровенных идиотов нет сегодня в правящих элитах европейских стран, но осо...Глава МИД Латвии ...

Пассажир ударил ножом водителя автобуса в Саратове: видео с места

Пассажир ударил ножом водителя автобуса в Саратове: видео с места

В Саратове пассажир напал на водителя одного из автобусов.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Пассажир ударил ножом водителя автобуса в Саратове Пассажир напал на водителя с ножом в салоне автобуса маршрута №6 в Саратове, сообщает МКУ «Транспортное управление».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх