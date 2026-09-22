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Русский Днепропетровск

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«Пояс крепостей», который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает

«Пояс крепостей», который ВСУ создали в Донбассе: что это и как российская армия его освобождает

Александр Чаленко 22 сентября 2026 г., 14:24   В украинских и западных СМИ, когда речь заходит о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию, регулярно пишут, ….

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