«Словарик удовольствия» и другие лайфхаки для страстных разговоров во время секса

О чем говорить в постели? Этот вопрос волнует многих, но обсуждать его открыто непросто — стеснение, страх задеть чувства партнера или показаться странным мешают многим парам выйти на тот уровень близости, когда слова становятся естественной частью интимной жизни.
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