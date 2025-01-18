Бывших топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск Как сообщил в минувшую пятницу ТАСС, бывшего зампреда правления «Роснано» Олега Киселева и главу дочерней компании «Роснано капитал» Ирину Рапопорт объявили в международный розыск.
Непотопляемый Чубайс?
Комментарии
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Евгений Еремин
Есть такая полезная вещь - ледоруб.
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4 час.
Семен Демин
Сначала выпустили с баблом за бугор, а потом делают вид, что якобы преследуют. Смешно! Не позорьтесь! Лучше молчите!
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4 час.
Сергей Бутырин
Хреново у нас офицеры КГБ работают. Нет былой бериевской хватки.
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48 мин.
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