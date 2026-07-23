Knight-Swift отчиталась о скачке прибыли во II квартале 2026 года благодаря восстановлению логистического рынка

Крупнейший американский автомобильный перевозчик Knight-Swift Transportation Holdings опубликовал отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав существенное улучшение рентабельности на фоне восстановления сектора грузоперевозок.
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