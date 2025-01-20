Ирландская Республиканская армия - прелюдия

27 августа 1979 года из Слайго-Бэй (графство Слайго, Ирландия) вышла в море небольшая яхта — на рыбалку поехал адмирал в отставке Луи Френсис Альберт Виктор Николас Маунтбеттен, 1-й граф Маунтбеттен Бирманский.
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