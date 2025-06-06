Марат Ахметов поздравил «Татар-информ» с 35-летием

Заместитель председателя Госсовета РТ, председатель Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов РТ Марат Ахметов поздравил информационное агентство «Татар-информ» с 35-летием.
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