Маккарти выступил против включения $6 млрд для Киева во временный бюджет

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти 26 сентября выступил против включения в инициативу о продлении финансирования федерального правительства страны положения о выделении примерно $6 млрд на помощь Украине.
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